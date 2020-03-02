Дети массово отравились блинами на праздновании Масленицы в Краснодаре
Более двадцати человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий; 5-tv.ru
В Краснодаре выясняют обстоятельства массового отравления детей. После празднования Масленицы на больничных койках оказались более двадцати человек. У всех острая кишечная инфекция. Состояние госпитализированных, по словам медиков, тяжелое.
Сообщается, что праздник был организован управляющей компанией микрорайона, где проживают пострадавшие. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбирается местный Роспотребнадзор. Внутренняя проверка проводится и в управляющей компании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом происшествии, произошедшем во время праздновании Масленицы в Подмосковье. Тогда оно закончилось смертью двух человек.
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