Дети массово отравились блинами на праздновании Масленицы в Краснодаре

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Более двадцати человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий; 5-tv.ru

В Краснодаре выясняют обстоятельства массового отравления детей. После празднования Масленицы на больничных койках оказались более двадцати человек. У всех острая кишечная инфекция. Состояние госпитализированных, по словам медиков, тяжелое.

Сообщается, что праздник был организован управляющей компанией микрорайона, где проживают пострадавшие. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбирается местный Роспотребнадзор. Внутренняя проверка проводится и в управляющей компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом происшествии, произошедшем во время праздновании Масленицы в Подмосковье. Тогда оно закончилось смертью двух человек. 

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