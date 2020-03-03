«Не повезло нам»: блогер Катерина Диденко рассказала о своем состоянии
Вдова погибшего в бане москвича удивляется количеству негативных комментариев, которые выкладывают пользователи на ее странице в соцсети.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Новое видео для подписчиков записала инстаблогер Катерина Диденко. Девушка продолжает делиться эмоциями по итогам случившегося 28 февраля в столичной бане, где она потеряла мужа. «Аптечный ревизорро» до сих пор не может прийти в себя, удивляя юзеров новыми откровениями.
На этот раз вдова рассказала о своем моральном состоянии, которое многократно ухудшилось после критики в соцсетях. Пользователи не раз упрекнули блогера в том, что она зарабатывает популярность на смерти супруга. С рокового вечера Екатерина продолжает «кормить» фолловеров контентом по этой теме, рыдает на камеру и недоумевает по поводу гневных комментариев в ее адрес, в том числе от звезд эстрады.
«Мне больно! Мне очень больно! Я не понимаю, как другие люди, которые… знаете меня или не знаете меня, как вы умудряетесь писать гадости, оскорбления мне и моей семье?! Как?!» — сквозь слезы сказала Диденко.
После этого она принесла соболезнования близким погибших и подтвердила, что терять родных и любимых очень тяжело.
«То, что произошло — это трагическая случайность. Это стечение обстоятельств. Не повезло нам», — добавила Екатерина.
Под конец речи вдова в свое утешение сказала, что должна быть сильной ради оставшихся без отца наследников.
«Мне нужно быть сильной. Мне нужно возвращаться к жизни, потому что у меня двое детей. Мне нужно продолжать жить ради них», — поделилась Екатерина.
Как сообщалось, 28 февраля компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения инстаблогера. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Праздник кончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа Диденко, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже.
Нашли ошибку?