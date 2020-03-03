«Не повезло нам»: блогер Катерина Диденко рассказала о своем состоянии

Новое видео для подписчиков записала инстаблогер Катерина Диденко. Девушка продолжает делиться эмоциями по итогам случившегося 28 февраля в столичной бане, где она потеряла мужа. «Аптечный ревизорро» до сих пор не может прийти в себя, удивляя юзеров новыми откровениями.

На этот раз вдова рассказала о своем моральном состоянии, которое многократно ухудшилось после критики в соцсетях. Пользователи не раз упрекнули блогера в том, что она зарабатывает популярность на смерти супруга. С рокового вечера Екатерина продолжает «кормить» фолловеров контентом по этой теме, рыдает на камеру и недоумевает по поводу гневных комментариев в ее адрес, в том числе от звезд эстрады.

Instagram @didenko.katerina

«Мне больно! Мне очень больно! Я не понимаю, как другие люди, которые… знаете меня или не знаете меня, как вы умудряетесь писать гадости, оскорбления мне и моей семье?! Как?!» — сквозь слезы сказала Диденко.

После этого она принесла соболезнования близким погибших и подтвердила, что терять родных и любимых очень тяжело.

«То, что произошло — это трагическая случайность. Это стечение обстоятельств. Не повезло нам», — добавила Екатерина.

Под конец речи вдова в свое утешение сказала, что должна быть сильной ради оставшихся без отца наследников.

«Мне нужно быть сильной. Мне нужно возвращаться к жизни, потому что у меня двое детей. Мне нужно продолжать жить ради них», — поделилась Екатерина.

Как сообщалось, 28 февраля компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения инстаблогера. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Праздник кончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа Диденко, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже.