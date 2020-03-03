На европейской территории России вместо весны настанет лето

Нехарактерная для начала весны теплая погода установится на европейской территории страны с начала марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Интерфакс.

«Погода необыкновенная. С каждым днем будет повышение температуры. Это уже даже не весна, а настоящее лето», — отметил он.

Так, с 4 марта аномальное тепло ожидается в Воронежской, Курской и Липецкой областях — до плюс 15-18 градусов. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до плюс 22 градусов, в Адыгее — до плюс 24.

В Москве в ближайшие дни столбик термометра может подняться до 13 градусов тепла, что свойственно концу апреля, а не началу марта. Вероятно, что в середине недели в столице будут побиты рекорды за все 140 лет инструментальных наблюдений, предположил Вильфанд.

По словам главного метеоролога России, резкое потепление связно с поступающими из Африки и с Ближнего Востока потоками воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре назвали регионы, где в марте ждут аномальное тепло и осадки.