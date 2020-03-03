Российская певица Ольга Бузова рассказала, что станет новой ведущей премии «МУЗ-ТВ 2020». Радостной новостью поп-дива поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала множество фотографий и видео с пресс-завтрака, на котором сообщили о ее новой «должности». На кадрах исполнительница позирует в оригинальном мини-платье с принтом «зеброй».

«С гордостью и радостью сообщаю вам, что стала ведущей музыкальной премии телеканала Муз-ТВ. Спасибо за доверие! Эта церемония будет особенной и очень горячей. Кстати, любимые артисты, кто там меня обижал?! Готовьтесь! Я же вас буду объявлять», — радостно и дерзко заявила звезда.

Instagram @buzova86

Вместе с Ольгой Бузовой ведущими музыкального мероприятия станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Максим Галкин.

Поп-дива и ее «коллеги» по проведению премии от души поблагодарили генерального директора МУЗ-ТВ Армана Давлетярова за оказанное им доверие. Церемония награждения артистов пройдет в начале лета на московской ВТБ-Арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова и Филипп Киркоров «зажгли» на Масленице.