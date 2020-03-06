В Махачкале ураганный ветер сорвал часть крыши со здания. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека.

«От очевидца поступила информация о том, что в Махачкале на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова частично сорвало крышу здания фирмы „АС“. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали две женщины. На место направлена бригада скорой помощи», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Дагестану.

По уточненной информации, ветер снес 150 квадратных метров кровли. На ролике, опубликованном в Telegram-канале Godekan, видно как воздушный поток приподнимает крышу и буквально опрокидывает ее на тротуар. По пути к земле кровлю разрывает пополам об

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. По оценке специалистов юго-восточный ветер в порывах достигает 25 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ураган «Юлия» пронесся по Крымскому полуострову.