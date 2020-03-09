Сирия заявила об уничтожении 20 турецких дронов с помощью «Буков»

Сирийские военные с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» сбила 20 турецких беспилотников. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Twitter-аккаунт близкого к сирийской правительственной армии военного обозревателя Syrian_MC.

Согласно обнародованной им статистике, из сирийских «Буков» было произведено 25 пусков. В результате 20 беспилотников были сбиты, еще два самоуничтожились, а в трех случаях ЗРК промахнулись.

«60% неприятельских объектов разбились на вражеской территории», — говорится в сообщении.

Twitter @ Syrian_MC

Ранее высокопоставленный турецкий чиновник рассказал о применении Турцией новой тактики, получившей название «рой дронов». БПЛА военные используют для разведки и корректировки артиллерийского огня. Ранее Анкара подтвердила потерю только 12 аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская военная делегация 10 марта посетит Турцию для переговоров по ситуации в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.