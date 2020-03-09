Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Согласно заявлению Министерства национальной обороны Турции, стороны проведут встречу в Анкаре 10 марта.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Согласно заявлению Министерства национальной обороны Турции, стороны проведут встречу в Анкаре 10 марта.
«В соответствии с московским меморандумом (по Идлибу — Прим.ред.) 10 марта в Анкаре начнутся переговоры с участием российской военной делегации», — цитирует ТАСС коммюнике.
Российская и турецкая стороны, предположительно, намерены обсудить детали совместного патрулирования автодороги М-4 в Сирии. Начало мероприятий запланировано на 15 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган пригрозил возобновить силовые действия в Идлибе. Турецкий лидер заявил, что Анкара начнет действовать в одностороннем порядке, если Москва не выполнит свои обязательства.
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