«Более чем преувеличением» назвали слова Эрдогана в Минобороны РФ
Глава Турецкой республики заявил об уничтожении восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» с помощью беспилотников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
«Более чем преувеличением» назвали в Минобороны России слова турецкого президента Реджепа Эрдогана об уничтожении восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» с помощью беспилотников.
«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением», — заявили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, в районе Идлиба находились всего четыре «Панциря», и только два из них получили повреждения. Причем они уже почти восстановлены. В сообщении также подчеркивается, что основные силы и средства ПВО ВС Сирии, в том числе и ЗРПК «Панцирь» сосредоточены на прикрытии столицы республики — в районе Дамаска.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сирийский военный обозреватель заявил об уничтожении 20 турецких беспилотников с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э».
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