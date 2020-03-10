«Более чем преувеличением» назвали слова Эрдогана в Минобороны РФ

«Более чем преувеличением» назвали в Минобороны России слова турецкого президента Реджепа Эрдогана об уничтожении восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» с помощью беспилотников.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением», — заявили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, в районе Идлиба находились всего четыре «Панциря», и только два из них получили повреждения. Причем они уже почти восстановлены. В сообщении также подчеркивается, что основные силы и средства ПВО ВС Сирии, в том числе и ЗРПК «Панцирь» сосредоточены на прикрытии столицы республики — в районе Дамаска.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сирийский военный обозреватель заявил об уничтожении 20 турецких беспилотников с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э».