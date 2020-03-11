Власти Сирии попросили беженцев вернуться домой

Дамаск зовет беженцев домой и призывает перестать штурмовать рубежи Евросоюза. Речь идет о людях, которые находятся на границе Греции и Турции. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Сирии в Москве. В диппредставительстве отметили — сейчас власти Арабской республики делают все возможное для безопасного возвращения соотечественников.

Например, организованы специальные коридоры и центры временного проживания. Дипломаты также заявили, что западные страны используют беженцев в своих интересах — например, для давления на сирийские власти. Поэтому людям, которые оставили свои дома, спасаясь от терроризма, все же лучше вернуться. К тому же, обстановка изменилась, и сейчас Сирия нуждается в своих гражданах как никогда. Для них создают новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сирийском Алеппо восстанавливают крупнейший промышленный район Лерамун.