За несколько часов до комы у Началовой был трагичный разговор с мамой

За несколько часов до введения в медикаментозную кому у Юлии Началовой состоялся непростой разговор с мамой. Об этом в годовщину трагической смерти певицы в интервью 5-tv.ru рассказала ее директор Анна Исаева.

Она напомнила, что Юлия не собиралась умирать, ее просто ввели в сон, и она совершенно не представляла, что будет с ней дальше, а потому никаких напутствий или завещаний ни близким, ни поклонникам не оставила. Но в последнюю ночь у певицы состоялся трагичный разговор с мамой — необычный и неожиданный для Таисии Николаевны.

«У нее было очень тяжелое состояние, было тяжело дышать и было очень больно после операции, и она провела с мамой мучительную ночь, мама была рядом. И вот во время этой ночи она разговаривала с мамой не так, как разговаривала всегда. Мне мама пересказывала этот разговор, он очень интимный…» — рассказала Исаева.

Пересказывать содержание беседы Анна Исаева считает себя не в праве. Но, по ее словам, мать и дочь впервые в жизни обсудили вещи, о которых не было времени поговорить. А еще Таисия Николаевна впервые видела, чтобы Юлия молилась.

«Здесь была очень критичная ситуация, было больно, было страшно, испугалась она. В ту последнюю ночь перед тем, как ее ввели в кому, испугалась. Ее мама никогда прежде не видела, как она читает молитву», — вспоминает директор певицы.

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