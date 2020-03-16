За несколько часов до комы у Началовой был трагичный разговор с мамой
По словам директора певицы Анны Исаевой, мама впервые в жизни видела, как Юлия читает молитву.
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Фото, видео: Instagram @julianachalova; 5-tv.ru
За несколько часов до введения в медикаментозную кому у Юлии Началовой состоялся непростой разговор с мамой. Об этом в годовщину трагической смерти певицы в интервью 5-tv.ru рассказала ее директор Анна Исаева.
Она напомнила, что Юлия не собиралась умирать, ее просто ввели в сон, и она совершенно не представляла, что будет с ней дальше, а потому никаких напутствий или завещаний ни близким, ни поклонникам не оставила. Но в последнюю ночь у певицы состоялся трагичный разговор с мамой — необычный и неожиданный для Таисии Николаевны.
«У нее было очень тяжелое состояние, было тяжело дышать и было очень больно после операции, и она провела с мамой мучительную ночь, мама была рядом. И вот во время этой ночи она разговаривала с мамой не так, как разговаривала всегда. Мне мама пересказывала этот разговор, он очень интимный…» — рассказала Исаева.
Пересказывать содержание беседы Анна Исаева считает себя не в праве. Но, по ее словам, мать и дочь впервые в жизни обсудили вещи, о которых не было времени поговорить. А еще Таисия Николаевна впервые видела, чтобы Юлия молилась.
«Здесь была очень критичная ситуация, было больно, было страшно, испугалась она. В ту последнюю ночь перед тем, как ее ввели в кому, испугалась. Ее мама никогда прежде не видела, как она читает молитву», — вспоминает директор певицы.
Ранее Анна Исаева рассказала 5-tv.ru о самых эмоциональных моментах съемок фильма о Юлии Началовой.
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