Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Игорь Рязов
Срочная новость 47

Чемпионат должен был пройти с 8 по 24 мая.

Фото: www.globallookpress.com /hockey cup

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии c 8 по 24 мая, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проводится с 1920 года. Спустя 100 лет с первого турнира, в 2020 году, он должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене множества мероприятий из-за пандемии коронавируса. Так, в 2020 году не состоятся Чемпионат Европы по футболу, Каннский кинофестиваль, музыкальный конкурс «Евровидение», экономические форумы в Санкт-Петербурге и Сочи и другие мероприятия.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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