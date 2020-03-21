Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Чемпионат должен был пройти с 8 по 24 мая.
Фото: www.globallookpress.com /hockey cup
Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии c 8 по 24 мая, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой проводится с 1920 года. Спустя 100 лет с первого турнира, в 2020 году, он должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене множества мероприятий из-за пандемии коронавируса. Так, в 2020 году не состоятся Чемпионат Европы по футболу, Каннский кинофестиваль, музыкальный конкурс «Евровидение», экономические форумы в Санкт-Петербурге и Сочи и другие мероприятия.
- 21 мар
- Онищенко призвал позволить врачам самим наказать коллегу из Ставрополья, заразившую других коронавирусом
- 21 мар
- В ОНФ рассказали о сайте для помощи людям в условиях распространения COVID-19
- 21 мар
- За сутки в России выявлено 53 новых случая коронавируса
- 21 мар
- Сайт для помощи людям в условиях распространения COVID-19 появился в России
- 21 мар
- Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса с двумя мужчинами
- 21 мар
- Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
- 21 мар
- В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом
- 21 мар
- В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии врача, скрывшей поездку в Испанию
- 21 мар
- «Супермуж с самочкой»: Хилькевич о том, как карантин повышает рождаемость
- 21 мар
- Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования
Читайте также
40%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?