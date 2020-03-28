«По вам „Смак“ плачет»: Яна Чурикова испекла печенье по американскому рецепту

Российская телеведущая Яна Чурикова решила развлечь подписчиков во время изоляции. Она сейчас, как и многие, работает из дома, однако не забывает и о самом важном — вкусной еде. Звезда поделилась рецептом своих любимых кукурузных печенек, которые она попробовала в Нью-Йорке. Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«В честь всеобщего сидения дома показываю и рассказываю, как делать нью-йоркские кукурузные печеньки», — подписала пост теледива.

Для ролика Яна подготовила все ингредиенты и испекла из них прямо перед камерой несколько печенек. По словам знаменитости, на приготовление лакомства у нее ушло около двух часов.

Фанаты оценили кулинарные способности звезды и поблагодарили ее за рецепт вкуснейшего печенья.

«Спасибо большое! Возникло желание сотворить такое же»;

«Яна Алексеевна, по вам „Смак“ плачет»;

«Огонь! Обязательно воспользуюсь вашим рецептом», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленная Джейсона Стетхема призналась, что толстеет на карантине.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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