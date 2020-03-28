Петербургские школьники и студенты колледжей получат продуктовые наборы
Продукты будут выдаваться в учебных заведениях родителям учеников с 6 апреля.
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Все петербургские школьники и студенты колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города, получат продуктовые наборы на время установленных каникул. Об этом распорядился Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, наборы получат все младшие школьники — с первого по четвертый классы, а с пятого по одиннадцатый — дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями.
Также наборы достанутся студентам колледжей и техникумов, воспитанникам общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную образовательную программу.
Известно, что продукты будут выдаваться в учебных заведениях родителям учеников с 6 апреля. Всего планируется выдать более 230 тысяч наборов.
«Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Они будут выдаваться родителям в образовательных учреждениях в фиксированное для каждого время — для этого будет разработан график выдачи. Родителей проинформируют через официальные сайты и социальные сети», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя делать в нерабочую неделю в Петербурге.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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