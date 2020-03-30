У скончавшейся в Москве пожилой женщины с коронавирусом был сахарный диабет
По данным на 30 марта в России выявлено 1836 заразившихся коронавирусом, 11 умерли.
Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc; Известия / Кристина Кормилицына, Дмитрий Коротаев
Скончавшейся в Москве от вызванной COVID-19 пневмонии пациентке было 84 года. У женщины также был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и астма. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там уточнили, что COVID-19 у пациентки был подтверждена тестом, она находилась на искусственной вентиляции легких.
«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, за последние сутки в Москве выявлено 212 зараженных COVID-19, а всего в стране 302 новых случая. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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