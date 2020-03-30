Путин: России удалось выиграть время, сдержав взрывное распространение коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям удалось сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Глава государства отметил, что обоснованные и профессиональные действия позволили предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в прошлые недели. Выигранное время он призвал использовать максимально эффективно.

«Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — сказал Путин.

По его словам, в контексте COVID-19 власти всех уровней должны работать слажено, на опережение, с использованием всех доступных медицинских ресурсов и с учетом опыта других стран.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — отметил президент.

Как сообщал 5-tv.ru, по состоянию на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом в России. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 302. Жертвами опасной инфекции стали девять человек.

На этом фоне в ряде регионов ввели режим всеобщей самоизоляции. Правительство одобрило многократное увеличение штрафов за нарушение режима карантина.