Путин: России удалось выиграть время, сдержав взрывное распространение коронавируса
Президент призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям удалось сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах.
Глава государства отметил, что обоснованные и профессиональные действия позволили предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в прошлые недели. Выигранное время он призвал использовать максимально эффективно.
«Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — сказал Путин.
По его словам, в контексте COVID-19 власти всех уровней должны работать слажено, на опережение, с использованием всех доступных медицинских ресурсов и с учетом опыта других стран.
«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — отметил президент.
Как сообщал 5-tv.ru, по состоянию на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом в России. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 302. Жертвами опасной инфекции стали девять человек.
На этом фоне в ряде регионов ввели режим всеобщей самоизоляции. Правительство одобрило многократное увеличение штрафов за нарушение режима карантина.
- 30 мар
- Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
- 30 мар
- Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева
- 30 мар
- Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции
- 30 мар
- Путин: Недостаточный контроль за соблюдением карантина — преступная халатность
- 30 мар
- В Ленобласти ужесточили меры безопасности на фоне ситуации с COVID-19
- 30 мар
- Что такое комендантский час и чем он отличается от всеобщей самоизоляции?
- 30 мар
- Зараженный СОVID-19 Принц Чарльз нарушил режим карантина
- 30 мар
- У скончавшейся в Москве пожилой женщины с коронавирусом был сахарный диабет
- 30 мар
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
- 30 мар
- Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции
Читайте также
40%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?