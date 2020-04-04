Бузова показала «беременный» животик и заявила, что Манукян обязан на ней жениться

Российская певица Ольга Бузова не устает провоцировать общественность. На этот раз поп-дива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с огромным «беременным» животиком.

«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Манукян, теперь ты обязан на мне жениться!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники быстро «раскусили» любимицу и поняли, что живот знаменитости — «фейковый». Фанаты оценили чувство юмора кумира и похвалили поп-диву за умение заставить людей говорить о себе.

«Богиня хайпа!»

«СМИ уже пишут статьи о беременности»;

«Все заголовки теперь будут о беременности Бузовой», — написали фолловеры.

Instagram @buzova86

Некоторые пользователи соцсети решили пошутить по этому поводу. Один из поклонников певицы намекнул на чрезмерное потребление пищи в период самоизоляции.

«Живот в карантин — это не беременность!» — заявил юзер.

Большинство подписчиков Ольги Бузовой утверждают, что беременность ей очень «к лицу». Сам Давид Манукян отметился под провокационной публикацией комментарием, в котором предложил певице выйти за него замуж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова объявила — она расстается с Манукяном.