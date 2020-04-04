Бузова показала «беременный» животик и заявила, что Манукян обязан на ней жениться
Поп-дива продолжает посвящать общественность в тайны личной жизни.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Российская певица Ольга Бузова не устает провоцировать общественность. На этот раз поп-дива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с огромным «беременным» животиком.
«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Манукян, теперь ты обязан на мне жениться!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники быстро «раскусили» любимицу и поняли, что живот знаменитости — «фейковый». Фанаты оценили чувство юмора кумира и похвалили поп-диву за умение заставить людей говорить о себе.
«Богиня хайпа!»
«СМИ уже пишут статьи о беременности»;
«Все заголовки теперь будут о беременности Бузовой», — написали фолловеры.
Некоторые пользователи соцсети решили пошутить по этому поводу. Один из поклонников певицы намекнул на чрезмерное потребление пищи в период самоизоляции.
«Живот в карантин — это не беременность!» — заявил юзер.
Большинство подписчиков Ольги Бузовой утверждают, что беременность ей очень «к лицу». Сам Давид Манукян отметился под провокационной публикацией комментарием, в котором предложил певице выйти за него замуж.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова объявила — она расстается с Манукяном.
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