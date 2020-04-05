Стало известно, почему Бузова изобразила беременность

Певица опубликовала снимок, на котором позирует с подушкой под платьем, имитирующей «беременный» живот.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова шокировала фанатов новостью о своей беременности. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с выпуклым животиком. В подписи к фотографии звезда заявила — теперь ее бойфренд Давид Манукян просто обязан на ней жениться.

Однако позже выяснилось — «интересное положение» исполнительницы всего лишь фейк. Знаменитость опубликовала видео, в котором показала, как для имитации «беременного» живота засовывает под платье подушку.

Ольга Бузова объяснила свое странное поведение. Оказывается, она вместе с Давидом Манукяном решили устроить соревнования. Звезды по очереди давали друг другу задания, которые их оппонент обязан был выполнять. Когда возлюбленный попросил поп-диву сделать пост о мнимой беременности, она всерьез запереживала.

«Это перебор, это жестко», — прокомментировала вызов исполнительница.

Однако задание знаменитость все-таки выполнила. Вот только поклонники отнеслись к публикации Ольги Бузовой про беременность вполне серьезно. Большинство фанатов отметили — звезде идет «интересное положение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова показала «беременный» животик и заявила — Манукян обязан на ней жениться.

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