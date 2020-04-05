Дистанционный режим работы Путина может продлиться еще неделю
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Фото: ТАСС / Дружинин Алексей
Дистанционный режим работы президента России Владимира Путина может продлиться еще неделю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, удаленный режим работы российского лидера не связан с положительным результатом на COVID-19 у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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