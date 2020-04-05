Дистанционный режим работы Путина может продлиться еще неделю

Дистанционный режим работы президента России Владимира Путина может продлиться еще неделю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, удаленный режим работы российского лидера не связан с положительным результатом на COVID-19 у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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