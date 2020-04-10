«Плаксивая» погода поможет москвичам усидеть дома и соблюсти самоизоляцию

Облачно и дождливо станет в Москве со следующей недели. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такая «плаксивая» погода поможет жителям столицы соблюдать режим самоизоляции.

«Но огорчаться не стоит. Возможно, это даже и хорошо: люди не будут стремиться на улицы. Хотя если есть самодисциплина, не имеет значения — солнечная или дождливая погода», — приводит его слова ТАСС.

По словам метеоролога, в понедельник, 13 апреля, в столице будет еще тепло, но затем температура начнет заметно понижаться. Так, уже к середине недели нагрянут заморозки, а днем ожидается в среднем 5-7 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 апреля в Москве прогнозируется 7-9 градусов тепла, в субботу — 3-5 градусов тепла, в воскресенье — 5-7 градусов тепла. 13 апреля будет 9-14 градусов тепла, во вторник и среду — 4-9 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в России ожидается аномальное потепление, а в Москве — «игры температур».