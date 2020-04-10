На столицу надвигается похолодание и ненастье.

«Плаксивая» погода поможет москвичам усидеть дома и соблюсти самоизоляцию

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Облачно и дождливо станет в Москве со следующей недели. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такая «плаксивая» погода поможет жителям столицы соблюдать режим самоизоляции.

«Но огорчаться не стоит. Возможно, это даже и хорошо: люди не будут стремиться на улицы. Хотя если есть самодисциплина, не имеет значения — солнечная или дождливая погода», — приводит его слова ТАСС.

По словам метеоролога, в понедельник, 13 апреля, в столице будет еще тепло, но затем температура начнет заметно понижаться. Так, уже к середине недели нагрянут заморозки, а днем ожидается в среднем 5-7 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 апреля в Москве прогнозируется 7-9 градусов тепла, в субботу — 3-5 градусов тепла, в воскресенье — 5-7 градусов тепла. 13 апреля будет 9-14 градусов тепла, во вторник и среду — 4-9 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в России ожидается аномальное потепление, а в Москве — «игры температур».

Тема:
Эпидемия коронавируса
10 апр
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10 апр
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10 апр
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10 апр
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10 апр
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
10 апр
Борис Джонсон переведен в обычную палату
10 апр
Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
10 апр
Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
10 апр
Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
10 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок