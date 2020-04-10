«Плаксивая» погода поможет москвичам усидеть дома и соблюсти самоизоляцию
На столицу надвигается похолодание и ненастье.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Облачно и дождливо станет в Москве со следующей недели. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такая «плаксивая» погода поможет жителям столицы соблюдать режим самоизоляции.
«Но огорчаться не стоит. Возможно, это даже и хорошо: люди не будут стремиться на улицы. Хотя если есть самодисциплина, не имеет значения — солнечная или дождливая погода», — приводит его слова ТАСС.
По словам метеоролога, в понедельник, 13 апреля, в столице будет еще тепло, но затем температура начнет заметно понижаться. Так, уже к середине недели нагрянут заморозки, а днем ожидается в среднем 5-7 градусов.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 апреля в Москве прогнозируется 7-9 градусов тепла, в субботу — 3-5 градусов тепла, в воскресенье — 5-7 градусов тепла. 13 апреля будет 9-14 градусов тепла, во вторник и среду — 4-9 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru передавал, что в России ожидается аномальное потепление, а в Москве — «игры температур».
- 10 апр
- В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
- 10 апр
- Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
- 10 апр
- Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
- 10 апр
- «Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
- 10 апр
- За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
- 10 апр
- Борис Джонсон переведен в обычную палату
- 10 апр
- Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
- 10 апр
- Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
- 10 апр
- Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
- 10 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?