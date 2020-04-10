Дмитрий Шепелев назвал дни в самоизоляции «подарком». Очевидно, ведущий рад возможности проводить больше времени с маленьким сыном Платоном. Мамой малыша является скончавшаяся певица Жанна Фриске. Знаменитость опубликовал в Instаgram фотографию, на которой видно, как отец и наследник вместе чинят скейтборд.

«Не знаю, эти дни вместе — это же просто подарок», - подписал снимок телеведущий.

Instagram @dmitryshepelev

Большинство подписчиков согласились с Дмитрием Шепелевым. По мнению фанатов телеведущего, самоизоляция дает им возможность «выдохнуть» и уделить время близким.

«Отнеслась к карантину, как к подарку. Можно потратить время на себя и своих детей»;

«Отпуск с семьей и осмыслением себя»;

«Тоже наслаждаюсь временем с дочерью», — написали фолловеры.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал высказывание Дмитрия Шепелева. Некоторым карантин доставил лишь неудобства.

«Подарок, если вы не работаете. У меня в это время работы больше, чем обычно, да еще и из дома. Ребенок внимания хочет, а когда?» — высказалась одна из юзеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына.