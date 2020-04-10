Дмитрий Шепелев назвал дни в самоизоляции «подарком»
Телеведущий рад возможности проводить больше времени с маленьким сыном Платоном.
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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев назвал дни в самоизоляции «подарком». Очевидно, ведущий рад возможности проводить больше времени с маленьким сыном Платоном. Мамой малыша является скончавшаяся певица Жанна Фриске. Знаменитость опубликовал в Instаgram фотографию, на которой видно, как отец и наследник вместе чинят скейтборд.
«Не знаю, эти дни вместе — это же просто подарок», - подписал снимок телеведущий.
Большинство подписчиков согласились с Дмитрием Шепелевым. По мнению фанатов телеведущего, самоизоляция дает им возможность «выдохнуть» и уделить время близким.
«Отнеслась к карантину, как к подарку. Можно потратить время на себя и своих детей»;
«Отпуск с семьей и осмыслением себя»;
«Тоже наслаждаюсь временем с дочерью», — написали фолловеры.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал высказывание Дмитрия Шепелева. Некоторым карантин доставил лишь неудобства.
«Подарок, если вы не работаете. У меня в это время работы больше, чем обычно, да еще и из дома. Ребенок внимания хочет, а когда?» — высказалась одна из юзеров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына.
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