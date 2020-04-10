Девочки-боксерши дали отпор напавшему на них мужчине в Курской области
15-летние школьницы обратили злоумышленника с ножом в бегство.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Torsten Becker, МВД России
Правоохранители Курской области задержали мужчину, обвиняемого в серии нападений на девушек в прошлом году. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Как уточняется, вечером 21 октября 52-летний безработный россиянин в местечке Свобода Золотухинского района увидел на улице 19-летнюю девушку и схватил ее сзади в надежде ограбить. Потерпевшей удалось вырваться и убежать.
Спустя час он увидел на остановке двух 15-летних девочек. На одну из них он вновь напал сзади и приставил к ее шее нож. Потерпевшая применила перцовый баллончик. Школьницы, которые уже много лет занимаются в секции бокса, дали отпор нападавшему. Однако злоумышленник успел порезать плечо одной из них, а другой — пальцы на руке. После этого он скрылся с места преступления.
Полиция начала поиск подозреваемого. Оперативники опросили местных жителей и приезжих, составили фоторобот преступника. Спустя полгода похожего по описаниям мужчину обнаружили на железнодорожной станции. Он признался в разбойных нападениях. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Ранее 5-tv.ru писал, что красноярец избил медсестру скорой помощи, приехавшую к побитой им женщине.
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