Жители столицы наблюдали из окон, как на город опускается легкий снежок.

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Фото, видео: Instagram @tatalemonlove666, @evgeniya_pustovoit

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Погода

Снегопад обрушился на Москву. Не даром говорят, что календарная весна обманчива. Хоть на дворе уже почти середина апреля, погода не перестает удивлять жителей Первопрестольной.

«Вот это погодка в Москве!» — комментировали местные жители, наблюдая, как на столицу опускается легкий, но все же снежок.

При этом термометры сейчас в городе показывают плюс три градуса, так что ожидать, что снег будет лежать, не приходится. Но в условиях изоляции, когда горожане вынуждены сидеть дома, такая погода только на руку, чтобы не было соблазна нарушить правила и отправиться гулять.

О том, что настоящее тепло придет в Россию не раньше середины второго месяца весны, ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как писал 5-tv.ru, по его словам, заморозки возможны нынче даже в мае.

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