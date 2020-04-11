Артист эстрады вместе с коллегой по цеху Леонидом Лейкиным стали участниками шоу на федеральном телеканале.

«Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Тема:
Эпидемия коронавируса

Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге Юрий Гальцев вместе с коллегой по цеху — клоуном Леонидом Лейкиным стали участниками шоу на федеральном телеканале. Во время эфира артисты эстрады то и дело вспоминали курьезные истории, которые преследовали их во время гастролей.

Юрий Гальцев вспомнил, как однажды накануне выступления у него начался насморк. По совету товарищей по сцене заслуженный артист РФ был вынужден сесть на муравейник, сняв перед этим штаны.

«Меня ребята-коллеги посадили на муравейник. Хочешь, говорят, витаминов? Посадили голым задом на муравейник, разворошив его, и кричали еще — терпи, терпи, сколько сможешь. И я терпел. И вот нам с Леней спектакль играть, а я пошел красными пятнами, как ягуар. И эти пятна недели две не сходили. Но, зато после этого у меня не бывает насморка», — цитирует Юрия Гальцева Starhit.ru.

В завершении юмористы пожелали здоровья всем россиянам в условиях распространения коронавируса. Юрий Гальцев отметил, что во время самоизоляции стоит заняться чтением книг и просмотром документальных фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарри Галкин ярко спародировал Игоря Николаева.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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