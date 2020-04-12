Аномальные холода придут в ближайшие дни сразу в несколько регионов на юге России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже сегодня и в течение следующей недели температура воздуха в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях будет на два-четыре градуса ниже нормы.

По прогнозам, серьезно похолодает в этих районах в понедельник — столбик термометра опустится на четыре градуса ниже нормы, затем во вторник и в среду потеплеет до нормы и вновь станет необычно холодно в четверг.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о температурном рекорде в Санкт-Петербурге. 7 апреля в городе на Неве столбик термометра поднимался выше +15 градусов.