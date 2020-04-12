Сразу в трех регионах температура воздуха будет на два-четыре градуса ниже нормы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Артем Иванов

Тема:
Погода

Аномальные холода придут в ближайшие дни сразу в несколько регионов на юге России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже сегодня и в течение следующей недели температура воздуха в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях будет на два-четыре градуса ниже нормы.

По прогнозам, серьезно похолодает в этих районах в понедельник — столбик термометра опустится на четыре градуса ниже нормы, затем во вторник и в среду потеплеет до нормы и вновь станет необычно холодно в четверг.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о температурном рекорде в Санкт-Петербурге. 7 апреля в городе на Неве столбик термометра поднимался выше +15 градусов.

Тема:
Погода
11 апр
Погода удивила москвичей апрельским снегопадом
10 апр
Синоптик рассказал, когда в России ожидается потепление
10 апр
Вильфанд посоветовал москвичам помедлить с заменой зимней резины на летнюю
8 апр
В Курганской области из-за снежной бури без света остались тысячи человек
7 апр
В Санкт-Петербурге побит очередной температурный рекорд
7 апр
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 апреля
6 апр
Резкое похолодание ожидается в ряде регионов России
31 мар
Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
30 мар
Вильфанд оценил связь климата и распространения коронавируса
29 мар
В «Фобос» рассказали, какая погода ожидает москвичей и петербуржцев в апреле

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
21:03
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок