Яна Рудковская похвасталась коллекцией эксклюзивных сумок и сундуков. Что хранится в сокровищнице известного продюсера? Зачем бизнесвумен комод по цене трехкомнатной квартиры? За что поклонники раскритиковали Любовь Успенскую? И какой дизайнер запрещает Ольге Бузовой носить свои вещи? Только в программе «Светская Хроника»!

После поездки в Париж Яна Рудковская ушла на добровольный карантин. Целых две недели светская львица не покидала усадьбу на Рублевке. Чтобы занять себя, продюсер устроила подписчикам экскурсию по «Тяжелому люксу» и показала святая святых — свою гардеробную. Особая страсть Яны — винтажные сумки известного французского бренда. У Рудковской есть плетеные, деревянные, кожаные ридикюли. В коллекции более 50 экземпляров.

Также у Рудковской внушительная коллекция брендовых сундуков. Их бизнесвумен начала собирать 13 лет назад. Самый первый экземпляр Яне подарил супруг, Евгений Плющенко, в начале их отношений.

«Это все ручной труд. Это сундук для ювелирных украшений. Его мне подарил Евгений в 2007 году. Это первая дорогая вещь моей жизни. До этого у меня никогда не было таких вещей», — поделилась Рудковская с подписчиками в социальной сети.

Особая гордость продюсера: фирменный будуар стоимостью более 11 миллионов рублей.

Рудковская: «Сундук-будуар, где хранятся духи, различная бижутерия, различные браслетики, всякие платочки».

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Гардеробную Рудковской, которая тянет на несколько сотен миллионов рублей, они назвали сокровищницей. Однако нашлись и те, кто посчитал Яну транжирой:

«Не понимаю вас шопоголиков. Зачем столько барахла?»,

«Хороший сундук-будуар по цене трехкомнатной квартиры в Москве».

Рудковская не привыкла на себе экономить, а вот расходы мужа не одобряет. СМИ пишут: из-за общего бюджета в семье нередко случаются конфликты. Не так давно Евгений Плющенко захотел построить плавучую баню на своем любимом кордоне.

«Сначала дом на колесах, теперь баня — вот так и растрачиваются семейные деньги. Надо жить по средствам. Деньги нужно вкладывать только в то, что можно потом продать», — возмутилась Яна Рудковская.

По словам Яны, для нее красивые вещи — это не роскошь, а выгодные инвестиции:

«Это хорошая инвестиция, потому что через много-много лет это 100% будет только расти в цене. А многие коллекционные вещи сейчас невозможно купить».

Любовь Успенская отдала под гардероб половину этажа своего загородного дома. В коллекции певицы эксклюзивные наряды от мировых дизайнеров, которые стоят целое состояние. Комната серьезно охраняется. Открыть дверь можно только по отпечатку пальца или при помощи специального кода.

В свои 66 королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительными декольте и выкладывает фото без нижнего белья.

Откровенные наряды нередко вызывают шквал критики:

«Все молодится бабуся»;

«Тетя Люба, ну не прилично такое носить».

Но певица любит эпатировать публику. Успенская говорит: скромность ее не красит. Да и фигура у нее в порядке.

«Мне говорят музыканты: Люба, чего такие короткие юбочки? Я говорю: а что, Алле Борисовне можно, а мне нельзя?» — рассказала Успенская в интервью программе «Светская Хроника».

Еще одна любительница эпатажа — известная вокалистка группы «Мираж». Наталия Гулькина славится своими экстравагантными нарядами. В доме для них предусмотрены три гардеробные комнаты. В память о былой славе и стройной фигуре певица хранит все свои концертные костюмы.

Гулькина: «Постирать это невозможно. Выступала и пела. И на самом деле записи есть тех лет, где я такая худая, нереально просто, вот в этой вот курточке».

Ольга Бузова: «Если раньше звезды выступали в джинсах, то сейчас они соревнуются в костюмах, и очень приятно, что они берут с меня пример».

На заре своей карьеры в реалити-шоу Ольга Бузова одевалась броско, но бюджетно: яркие майки со стразами и демократичные джинсы. Сейчас телеведущая может позволить себе очень дорогие вещи. Иногда даже попадает из-за этого в неловкие ситуации. Как-то Ксения Собчак сообщила, что один именитый дизайнер попросил Бузову не носить на публике куртку его бренда.

«Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей. С радостью готова вам ее вернуть! А вы верните мне мои деньги», — написала Бузова.

Судя по фото в соцсетях, некоторые наряды Бузовой могут соперничать с вещами из гардероба главного шопоголика страны — Филиппа Киркорова. Этим артистам нравятся одни и те же бренды. Для эффектного появления Ольге никаких денег не жалко. На одно платье с огромным шлейфом ушло около 100 метров ткани.

А ее голое платье от Валентина Юдашкина стоило целых пять миллионов рублей. Телеведущая любит дорогие украшения. Среди ее модных аксессуаров есть даже часы за десять миллионов рублей. Только где хранить всю эту красоту?

Бузова: «Я все мечтаю, чтобы у меня была одна огромная гардеробная. Где будет все висеть идеально. Дело в том, что сейчас я планирую заняться ремонтом своей квартиры. И я отдельную выделяю огромную площадь именно для своей гардеробной».

Ольга в год зарабатывает более 250 миллионов рублей, а до сих пор вынуждена ютиться в съемной квартире. Звезда не скрывает, она устала так жить.

«Сейчас я, честно, очень мучаюсь. Потому что не все у меня развешено так, как я хочу. Не все туфельки стоят так, как я хочу. Это такая сейчас больная тема для меня. Я жуткая перфекционистка. Я люблю, когда у меня все по полочкам, все четко. А сейчас у меня на одной квартире вещи, на другой квартире вещи», — поделилась Ольга.

Певица заказала дизайн-проект своей квартиры. Жить в апартаментах она будет не одна, а вместе со своим бойфрендом Давой. Пара планирует отпраздновать новоселье уже в этом году.