Синоптики бьют тревогу: осадки могут вызвать сильные паводки в ряде регионов РФ

На фоне активного таяния снега усилились и лесные пожары.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

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Погода

В Новосибирске этим утром уровень загрязнения воздуха в городе поднялся до отметки в шесть баллов из возможных десяти. Как полагают специалисты, завеса образовалась из-за того, что пыль с городских дорог смешалась с дымом от травы, горящей в пригороде мегаполиса.

А в нескольких районах Дальнего Востока объявили штормовое предупреждение. В Хабаровском крае и Амурской области вторые сутки бушует циклон. В Благовещенске за один день снега выпало больше, чем за всю зиму.

Похожая ситуация в Приморье. Синоптики бьют тревогу — осадки могут спровоцировать в регионе сильный паводок. Кроме того, уровень воды в реках из-за непогоды поднимется в Нижегородской, Ульяновской, Кировской областях, а также в Пермском крае. На Алтае уже ждут выхода рек из берегов. В регион пришла ранняя весна, температура не опускается ниже плюс десяти.

Помимо активного таяния снега местным жителям приходится бороться еще и с пожарами. Горит, в основном, сухая трава. Полыхает сейчас и территория от Красноярска до Тюмени. Самые крупные возгорания по-прежнему в Забайкалье, а также в Иркутске и Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что особый противопожарный режим действует в 60 регионах России.

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