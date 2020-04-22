Костенко продает дом, который Тарасов строил с Бузовой?
В сети появилась информация, что жена футболиста выставила на продажу шикарный особняк, где живет с супругом и детьми.
Фото: Instagram @kostenko.94
Шикарный особняк Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко может уйти с молотка. Об этом пишет Teleprogramma.pro. Причем, цена на трехэтажный дом площадью тысячу квадратных метров с 30 марта заметно возросла. Сначала супруга футболиста выставила его на продажу за 190 миллионов рублей, а потом исправила стоимость в объявлении. Теперь недвижимость оценивается хозяйкой в 245 миллионов.
В начале месяца Костенко заявила подписчикам в Instagram, что этот дом принадлежит только ей. Такой подарок сделал ей муж на рождение второй дочери. Известно, что особняк Тарасов приобретал в период брака с Ольгой Бузовой. По информации инсайдеров, покупку оформили на его мать. Вместе супруги планировали обустройство, но в 2016 году развелись. Жить в апартаментах стала уже новая жена спортсмена.
Продажу дома модель могла затеять из-за того, что он стал не по карману семейной паре. Сообщается, что игрок казанского «Рубина» вынужден платить за него ежемесячный кредит в 250 тысяч рублей. Еще 400 тысяч у него уходит на алименты дочери от первого брака с Оксаной Тарасовой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов, посадив жену и дочь на шею, запустил новый домашний челлендж.
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