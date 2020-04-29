Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Ольгу Бузову любят и ненавидят, а вот равнодушных к ней точно не найдется. Впервые Бузова появилась на экране в начале нулевых. Дебют будущей артистки пришелся на передачу «Дом-2», где она обрела первую волну известности. В рамках программы Ольга Бузова с остальными участниками пыталась найти свою вторую половинку.

Образ томной и чувственной барышни сформирует дальнейший имидж девушки на сцене. После ухода из «Дома-2» Бузова зарекомендует себя как певица и актриса. Тем не менее поклонников куда больше интересует личная жизнь кумира. Все чаще ценители творчества Бузовой задаются вопросом, с кем встречалась артистка до того, как обрести славу певицы.

5-tv.ru вспомнил, с кем встречалась Ольга Бузова начиная с «Дома-2»: о самых ярких ее романах и предполагаемых ухажерах.

«Дом-2»: Роман Третьяков

Первый известный прессе роман Ольги Бузовой случился с ней во времена «Дома-2». Тогда избранником девушки стал Роман Третьяков. Пара начала встречаться в рамках телевизионного проекта. Каждый шаг влюбленных попадал на страницы журналов. Поклонники жадно ловили новости о состоянии дел в личной жизни молодых людей. Сами влюбленные, казалось, счастливы. Звезды даже запустили совместное шоу «Роман с Бузовой».

Роман Третьяков ушел от Бузовой, устав от жизни «напоказ». globallookpress.com / Said Gadzhiev

Впрочем, счастье длилось недолго и отношения так и не переросли в официальный брак. Возлюбленный покинул Бузову, устав жить напоказ спустя три года их романа. В будущем Роман Третьяков станет первым, с кем встречалась Бузова перед тем, как стать известной.

Одиночество девушки длилось недолго. После разрыва с Третьяковым Ольга Бузова не переставала надеяться, что однажды встретит своего единственного. С кем только не сводили потом СМИ девушку! Журналисты без устали приписывали Бузовой роман то с политиками, то с бизнесменами, то с коллегами по цеху.

Первым, с кем, по слухам, начала встречаться Бузова после расставания с Третьяковым, оказался предприниматель Тимофей Майоров. Друзья мужчины, рассказывает сайт Teleprogramma.pro, заявили, что тот готов жениться на Бузовой.

Ольга Бузова часто балует подписчиков откровенными нарядами. Instagram @buzova86

Масла в огонь подлили опубликованные Ольгой фотографии в Instagram. На них девушка плавает в бассейне на минимальной дистанции от Майорова. Подписчики решили, что двое на снимке явно встречаются. Иные пророчили паре скорый визит в ЗАГС. Однако и эти отношения звезды окончились расставанием.

Позже СМИ запестрели новостями, якобы Бузова встречается с телеведущим Арчи (Артур Цветков. — прим. ред.). Впрочем, эти отношения, если таковые и были, не получили продолжения. Спустя время теледива устроила скандал с Арчи прямо на съемках передачи «Бабий бунт» на «Первом канале». Девушку задело, что коллега выложил ее фотографию в сеть, смеясь, что главный федеральный канал скоро начнет транслировать «Дом-3».

Сам собой напрашивается вывод, что если Ольга Бузова правда встречалась с Арчи, то расставание вышло непростым. Впрочем, большинство поклонников тяготеет к мысли, что роман ведущих просто выдумали журналисты.

Среди предполагаемых ухажеров Бузовой был чиновник Алексей Митрофанов. Риа Новости / Алексей Куденко

За тем, по заверению ряда СМИ, Ольга Бузова начала встречаться с тогдашним депутатом Госдумы Алексеем Митрофановым. Девушка не раз появилась с политиком на людях. В будущем певица и актриса откажется как-либо комментировать этот эпизод своей личной жизни. Однако внимательные поклонники отметят, что на совместных фотографиях с Митрофановым Бузову выдает язык телодвижений. Якобы эти двое находились в близких отношениях, пусть сама артистка этого не подтверждает.

После этого Бузова, согласно ряду ресурсов, встречалась с предпринимателем Андреем Сорокиным, с кем громко отметила свои 25 лет в компании российских звезд и бизнесменов. Впрочем, и эти отношения не вылились в официальный брак. По слухам, причиной разрыва стало неприятие мужчиной звездного статуса избранницы.

После такого количества расставаний любая девушка давно бы опустила руки, но только не Ольга Бузова. После череды разрывов и разочарований теледиву ожидала по-настоящему судьбоносная встреча.

Первый брак — Дмитрий Тарасов

С будущим мужем Ольга Бузова познакомилась в компании друзей. Избранником звезды оказался футболист «Локомотива». В одном из своих интервью девушка призналась, что встречаться они начали практически сразу после знакомства. В тот период пара жила от свидания к свиданию. Молодые люди сутками напролет болтали по телефону и отсчитывали минуты до воссоединения.

Не остановил Бузову и тот факт, что ее новый возлюбленный женат и даже имеет дочь. В будущем фанаты футболиста не раз припомнят певице этот поступок. Спортсмену пришлось развестись с женой и якобы оставить грудного ребенка. Тем не менее Тарасов и Бузова поженились в 2012 году.

Вплоть до их развода поклонники будут уверены, что в этом браке все спокойно. Фанаты Бузовой то и дело интересовались у певицы, собирается ли та рожать. Зачастую подписчики ее страницы в Instagram задавали свои вопросы в весьма настырной форме.

Брак Бузовой и Тарасова продлился не более пяти лет. globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Что касается Бузовой, то ей не впервые встречаться с пристальным вниманием к ее личной жизни. Девушка прошла этот урок, будучи участницей «Дома-2». Тем не менее иногда звезда все же выходила из себя, заявляя подписчикам, что это ее жизнь и ее правила. Мол, она не обязана никому ничего доказывать и жить так, как этого хотят другие.

Пара Тарасов-Бузова распалась в 2016 году. В СМИ по-прежнему встречаются заголовки якобы об истинной причине разрыва двух звезд. По словам самой певицы, уйти от мужа ее вынудила измена. Однако сам Тарасов позже заявил, что одна из причин его расставания с телеведущей — ее нежелание заводить семью. Позже футболист женился на Анастасии Костенко, которая родила ему двоих дочерей.

Впрочем, даже после тяжелого развода Бузова не перестала верить в любовь. На этот раз телеведущая всерьез взялась за личную жизнь. Новую любовь артистка решила искать с помощью телевидения.

«Замуж за Бузову»: Денис Лебедев

В 2018 году в свет вышло телешоу «Замуж за Бузову», где Ольга пыталась найти мужчину, с которым смогла бы завести семью. В пилотной серии передачи насчитывалось 15 претендентов на руку и сердце звезды. Каждую неделю, по итогам пройденных испытаний, Бузова выбирала, кого следует убрать из списка кандидатов.

В конечном счете победу в «конкурсе женихов» Бузовой одержал Денис Лебедев. По словам телеведущей, она встречалась с ним даже после окончания шоу. Впрочем, звезду и в этот раз ждало разочарование. Ее новый возлюбленный оказался альфонсом. В сеть утекла информация, согласно которой тот обольщал и очаровывал девушку по советам некого агентства. С ним мужчина предположительно должен был расплатиться после того, как получит известность на фоне отношений с Бузовой.

В рамках шоу «Замуж за Бузову» за сердце девушки бились 16 ухажеров. Кадр из шоу «Замуж за Бузову»

Спустя год после скандала с Лебедевым Бузова намекнула фанатам, что встречается с другим мужчиной. Певица опубликовала на своей странице в Instagram селфи с кольцом на пальце. Подписчики переполошились и спросили, почему звезда умалчивает, кто подарил ей украшение. Однако Ольга предпочла оставить вопросы без внимания. СМИ предположили, что новым избранником Бузовой стал экс-участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. До этого мужчина выложил на своей странице в Instagram видео, где назвал мать Бузовой тещей.

Впрочем, это никак не подтверждает, что Бузова встречалась с Коробковым. Так или иначе, впереди девушку ожидал новый роман.

Ольга Бузова и Давид Манукян

В 2019 году, на съемках клипа «Лайкер» Бузова познакомилась с блогером Давидом Манукяном, известным в сети под псевдонимом Dava. В отношениях с Давидом, по словам звезды, она вновь учится доверять мужчинам.

Встречаться пара начала спустя некоторое время после съемок в клипе «Лайкер». По словам Бузовой, они с Давидом составляют прекрасный творческий тандем. По этой причине одним видеороликом их деловое сотрудничество не ограничилось. Спустя время вышла экранизация песни «Мандаринка», на съемках которого пара впервые публично поцеловалась. После этого влюбленные уже не скрывали отношения.

По признанию певицы, в их доме царят гармония и понимание. Несмотря на загруженный график, девушка обязательно выкраивает время для любимого. Тот, в свою очередь, не скупится на похвалу, когда Ольга достигает новых профессиональных успехов. Коллеги по шоу-бизнесу уже прочат скорую свадьбу Бузовой и Манукяна. Влюбленные, однако, хранят молчание.

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