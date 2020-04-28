Музыкант Пулат Мордухаев скончался от рака в апреле 2013 года в США.

«Был бы жив до сих пор»: Наргиз Закирова рассказала о тяжелой болезни отца

Фото: Instagram @nargizzakirova_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Наргиз Закирова в интервью Starhit.ru рассказала о тяжелой болезни и смерти отца. Знаменитость родилась в Ташкенте в известной творческой семье. Ее отец Пулат Мордухаев в свое время пришел играть на ударных в ансамбль Батыра Закирова.

Именно в коллективе отец Наргиз Закировой познакомился со своей будущей женой, сестрой художественного руководителя Луизой. Дядя певицы — народный артист Узбекской ССР Фаррух Закиров, лидер популярного ВИА «Ялла». В 1995 году Наргиз Закирова вместе с родителями и дочерью эмигрировала в США.

Тяжелый период в жизни Наргиз Закировой начался осенью 2012 года, когда в результате урагана Сэнди она осталась буквально без крыши над головой. Именно в этом момент у ее отца диагностировали четвертую стадию рака.

«Я потеряла в урагане все. Мы с детьми и животными буквально остались на улице. Переехали жить к моей маме. К счастью, у родителей все обошлось просто сильным ветром. А наш дом в километре от океана практически смело волной. И в этот момент заболевает мой папа», — вспоминает Наргиз Закирова.

Певица отмечает, что изначально американские врачи в легких отца ничего не обнаружили. По ее словам, если бы онкологическое заболевание выявили вовремя, близкий человек был бы жив и сейчас. Пулат Мордухаев скончался в апреле 2013 года.

«Если бы у него вовремя нашли рак, он был бы жив до сих пор. После страшного диагноза его забрали в госпиталь. Папа прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких. Это время для меня было очень тяжелым», — признается знаменитость.

 
 
 
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7 years… I miss you so much, Daddy 🥀 @beeners_ @cava_joe @auelauel @ashnparsons @leilaballz @millfuego

Публикация от  NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Родственники Наргиз Закировой проживают в Соединенных Штатах по сей день. В результате пандемии коронавируса певица не может видеться с семьей, но постоянно общается с близкими людьми по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наргиз Закирова почтила память отца клипом из его фотографий.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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