«Был бы жив до сих пор»: Наргиз Закирова рассказала о тяжелой болезни отца
Музыкант Пулат Мордухаев скончался от рака в апреле 2013 года в США.
Фото: Instagram @nargizzakirova_official
Певица Наргиз Закирова в интервью Starhit.ru рассказала о тяжелой болезни и смерти отца. Знаменитость родилась в Ташкенте в известной творческой семье. Ее отец Пулат Мордухаев в свое время пришел играть на ударных в ансамбль Батыра Закирова.
Именно в коллективе отец Наргиз Закировой познакомился со своей будущей женой, сестрой художественного руководителя Луизой. Дядя певицы — народный артист Узбекской ССР Фаррух Закиров, лидер популярного ВИА «Ялла». В 1995 году Наргиз Закирова вместе с родителями и дочерью эмигрировала в США.
Тяжелый период в жизни Наргиз Закировой начался осенью 2012 года, когда в результате урагана Сэнди она осталась буквально без крыши над головой. Именно в этом момент у ее отца диагностировали четвертую стадию рака.
«Я потеряла в урагане все. Мы с детьми и животными буквально остались на улице. Переехали жить к моей маме. К счастью, у родителей все обошлось просто сильным ветром. А наш дом в километре от океана практически смело волной. И в этот момент заболевает мой папа», — вспоминает Наргиз Закирова.
Певица отмечает, что изначально американские врачи в легких отца ничего не обнаружили. По ее словам, если бы онкологическое заболевание выявили вовремя, близкий человек был бы жив и сейчас. Пулат Мордухаев скончался в апреле 2013 года.
«Если бы у него вовремя нашли рак, он был бы жив до сих пор. После страшного диагноза его забрали в госпиталь. Папа прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких. Это время для меня было очень тяжелым», — признается знаменитость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
7 years… I miss you so much, Daddy 🥀 @beeners_ @cava_joe @auelauel @ashnparsons @leilaballz @millfuego
Родственники Наргиз Закировой проживают в Соединенных Штатах по сей день. В результате пандемии коронавируса певица не может видеться с семьей, но постоянно общается с близкими людьми по видеосвязи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наргиз Закирова почтила память отца клипом из его фотографий.
- 28 апр
- «Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса
- 28 апр
- Трамп категорически отверг слухи о переносе выборов президента США
- 28 апр
- Около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы
- 28 апр
- «Где же мне знакомиться?» — Алексей Воробьев об одиночестве в самоизоляции
- 28 апр
- Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
- 28 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
- 28 апр
- Когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом?
- 28 апр
- Доктор Мясников предрек миру смертоносную эпидемию
- 28 апр
- Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе
- 28 апр
- Видео: Жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя
Читайте также
46%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?