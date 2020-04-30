Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
Шоумен сделал шокирующее заявление в прямом эфире в Instаgrаm Ольги Бузовой.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @timurbatrutdinov
Российский комедийный актер Тимур Батрутдинов в прямом эфире в Instagram Ольги Бузовой поделился подробностями своей интимной жизни. Певица намеренно задавала своему коллеги из мира шоу-бизнеса провокационных вопросы, на которые он без доли стеснения отвечал.
Так, например, комик признался, что занимался сексом с девушками имен, которых не знал. По словам юмориста, узнать, как зовут партнершу, он пытался уже после.
«А что? Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя», — с иронией рассказал Батрутдинов.
Удивило Ольгу Бузову и то, что артист назвал секс втроем «детским садом» и отметил, что в молодости такое было почти у всех. Впрочем, ведущая призналась, что сама не имела такого опыта и вряд ли когда-нибудь получит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Батрутдинов рассказал о своих предпочтениях среди девушек.
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