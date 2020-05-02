Путин выступит с новым обращением к россиянам в День Победы у Вечного огня

Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — цитирует представителя Кремля URA.RU.

В середине апреля Владимир Путин принял решение о переносе торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с распространением коронавируса. Президент подчеркнул, что они обязательно будут проведены в 2020 году. Весной же важно позаботиться о здоровье россиян.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин уже четыре раза обратился к гражданам с начала эпидемии коронавируса. В последнем обращении он рассказал, когда в России могут начать снимать ограничения, введенные из-за COVID-19.

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