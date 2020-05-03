Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
По мнению авторов статьи, Вашингтон окончательно утратил соответствующие позиции из-за ослабившего страну кризиса.
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Фото, видео: Reuters / Lucas Jackson, Carlos Barria; www.globallookpress.com / imagebroker/Guenter Fischer
Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.
Ключевую роль в дестабилизации существовавшей системы сыграл некоторый подъем Китая. Издание отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мировое сообщество о пандемии COVID-19 с задержкой. Данный факт, по мнению журналистов, подтверждает зависимость ВОЗ от Пекина.
Авторы статьи уверяют, что Вашингтон уже утратил позиции мирового лидера, которым считался в XX веке. На протяжении последних лет США максимально уклонялись от этой «миссии». В условиях нынешнего кризиса, который сыграл на ослабление страны, Соединенные Штаты и вовсе окончательно из нее вышли.
Помимо прочего, издание утверждает, что коронавирус нанес ощутимый удар по единству европейских государств. В результате Евросоюз оказался не в силах поддержать страны, наиболее пострадавшие от пандемии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны.
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