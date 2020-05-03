Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.

Ключевую роль в дестабилизации существовавшей системы сыграл некоторый подъем Китая. Издание отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мировое сообщество о пандемии COVID-19 с задержкой. Данный факт, по мнению журналистов, подтверждает зависимость ВОЗ от Пекина.

Авторы статьи уверяют, что Вашингтон уже утратил позиции мирового лидера, которым считался в XX веке. На протяжении последних лет США максимально уклонялись от этой «миссии». В условиях нынешнего кризиса, который сыграл на ослабление страны, Соединенные Штаты и вовсе окончательно из нее вышли.

Помимо прочего, издание утверждает, что коронавирус нанес ощутимый удар по единству европейских государств. В результате Евросоюз оказался не в силах поддержать страны, наиболее пострадавшие от пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны.