Российский сенатор Иван Абрамов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением освободить индивидуальных предпринимателей (ИП) от страховых взносов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Размер страховых взносов составляет около 40 тысяч рублей в год. Эти деньги уходят на пенсионное (32 448 рублей) и медицинское (8426 рублей) страхование. Абрамов считает, что многие ИП остались без дохода, поэтому не смогут выплатить эти деньги.

«Многие уже потеряли заработок, другие лишатся его в ближайшее время, потому что последствия режима самоизоляции растянутся не на один месяц. И те, кто ничего не заработал, все равно должны будут выделить около 40 тысяч рублей. Это несправедливо», — считает парламентарий.

Он уверен, что в итоге многие ИП решат закрыть свой бизнес, что негативно скажется на экономической ситуации в стране. В письме к Мишустину он предложил освободить от страховых взносов в 2020 году предпринимателей, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размера минимальной оплаты труда (МРОТ) каждый месяц.

Идею поддержали в Торгово-промышленной палате и Московской ассоциации предпринимателей. В Минфине сообщили, что подобное обращение к ним на рассмотрение пока не поступало. В Минэкономразвития не смогли дать оперативный ответ на запрос.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что власти готовят общенациональный план действий по восстановлению экономики и доходов граждан. Реализация программы начнется одновременно с поэтапным снятием ограничений, введенных из-за коронавируса. Кроме того, правительство уже приняло несколько пакетов мер поддержки бизнеса и граждан. Малые и средние предприятия уже сейчас могут получить выплаты на зарплаты сотрудникам и льготные кредиты.

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