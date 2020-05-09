Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР

В посольстве пришли к выводу, что «на ура» отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Facebook @RusEmbDPRK

Тема:
День Победы

Сотрудники российского посольства в КНДР провели несколько памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Утром 9 мая посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и военный атташе посольства Валерий Исаенко вместе с женами возложили цветы к монументу Освобождения на горе Моранбон, братским могилам советских воинов на кладбище в районе Садон и памятнику советским летчикам, защищавшим небо Кореи в 1950–1953 годах.

«Ровно в полдень в Центральном районе Пхеньяна начался марш „Бессмертного полка“, который прошел по внутреннему периметру посольского городка — мы смогли его провести с учетом абсолютной гарантии отсутствия у его участников опасного вируса и многократной дезинфекции территории российской дипломатической миссии», — рассказали дипломаты.

В шествии приняли участие около 100 человек. Среди них: сотрудники посольства и ряда российских организаций, работающих в КНДР. Акция состоялась на территории диппредставительства потому, что в Северной Корее действуют карантинные меры из-за пандемии коронавируса. По этой же причине в возложении цветов участвовали только Мацегора, Исаенко и их жены.

Кроме того, 9 мая в российском посольстве прошел большой спортивный праздник, приуроченный к Дню Победы. Его участники померились силами в футболе, волейболе, бильярде, бадминтоне и настольном теннисе. Соревновались как взрослые, так и дети.

«Наш коллектив сошелся во мнении, что мероприятие было проведено в атмосфере дружеского соперничества и прошло „на ура“! Победители получили призы, остальные участники — грамоты от имени посла. Потом всех пригласили к столам, где спортсменов и болельщиков ждал горячий чай с печеньем», — сообщили дипломаты.

Отмечается, что из-за карантинных мер в стенах российского посольства не удалось собрать членов диппредставительств других стран и международных организаций в КНДР, как это было в прошлые годы.

Как сообщал 5-tv.ru, в России массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины со Дня Победы были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Парад Победы включал в себя только воздушную часть, а «Бессмертный полк» проводится в виртуальном режиме. В поздравительной речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что масштабные праздничные мероприятия обязательно будут проведены в этом году.

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