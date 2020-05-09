Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
В посольстве пришли к выводу, что «на ура» отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Facebook @RusEmbDPRK
Сотрудники российского посольства в КНДР провели несколько памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
Утром 9 мая посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и военный атташе посольства Валерий Исаенко вместе с женами возложили цветы к монументу Освобождения на горе Моранбон, братским могилам советских воинов на кладбище в районе Садон и памятнику советским летчикам, защищавшим небо Кореи в 1950–1953 годах.
«Ровно в полдень в Центральном районе Пхеньяна начался марш „Бессмертного полка“, который прошел по внутреннему периметру посольского городка — мы смогли его провести с учетом абсолютной гарантии отсутствия у его участников опасного вируса и многократной дезинфекции территории российской дипломатической миссии», — рассказали дипломаты.
В шествии приняли участие около 100 человек. Среди них: сотрудники посольства и ряда российских организаций, работающих в КНДР. Акция состоялась на территории диппредставительства потому, что в Северной Корее действуют карантинные меры из-за пандемии коронавируса. По этой же причине в возложении цветов участвовали только Мацегора, Исаенко и их жены.
Кроме того, 9 мая в российском посольстве прошел большой спортивный праздник, приуроченный к Дню Победы. Его участники померились силами в футболе, волейболе, бильярде, бадминтоне и настольном теннисе. Соревновались как взрослые, так и дети.
«Наш коллектив сошелся во мнении, что мероприятие было проведено в атмосфере дружеского соперничества и прошло „на ура“! Победители получили призы, остальные участники — грамоты от имени посла. Потом всех пригласили к столам, где спортсменов и болельщиков ждал горячий чай с печеньем», — сообщили дипломаты.
Отмечается, что из-за карантинных мер в стенах российского посольства не удалось собрать членов диппредставительств других стран и международных организаций в КНДР, как это было в прошлые годы.
Как сообщал 5-tv.ru, в России массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины со Дня Победы были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Парад Победы включал в себя только воздушную часть, а «Бессмертный полк» проводится в виртуальном режиме. В поздравительной речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что масштабные праздничные мероприятия обязательно будут проведены в этом году.
- 9 мая
- Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
- 9 мая
- Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
- 9 мая
- Бывший муж Веры Глаголевой показал редкое фото подросшей внучки
- 9 мая
- «Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
- 9 мая
- Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
- 9 мая
- Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом
- 9 мая
- Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»
- 9 мая
- Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы
- 9 мая
- День Победы 2020: Как Петербург отпраздновал великий праздник в новом формате
- 9 мая
- Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны
Читайте также
36%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?