Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В захватывающем зрелище принимают участие четыре группы высшего пилотажа — «Стрижи» и «Русские витязи».
Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов
Трансляция завершена
5-tv.ru ведет прямую трансляцию авиашоу из подмосковной Кубинки. В уникальном мероприятии участвуют четыре пилотажных группы Военно-Воздушных сил России — «Стрижи» и «Русские витязи». Ожидается, что захватывающее зрелище продлится около часа.
6 мая авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи» исполнилось 29 лет. Эти летчики-асы способны выполнять фигуры для построения: «пирамиду», «стрелу», «крест», «крыло» и другие. Также известна фигура «большой ромб», аналогов которой нет в исполнении ни у одной пилотажной группы в мире.
«Русские Витязи» также были сформированы в 1991 году, но в апреле. Уникальность группы состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая высший пилотаж на тяжелых истребителях, при этом все боевые машины являются серийными образцами.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел над Красной площадью.
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