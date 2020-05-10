Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая

Свое поздравление с 75-летним юбилеем окончания Великой Отечественной войны подготовила Юлия Барановская. Телеведущая записала видео для Instagram вместе с тремя детьми — Яной, Арсением и Артемом. На нем все четверо хором исполняют гимн праздника — «День Победы», сидя на подоконнике. Позади них стекла большого окна украшены символикой 9 мая и детскими рисунками. Семья приняла участие во всероссийской акции «Окна Победы».

«Самый главный праздник нашей страны, праздник со слезами на глазах, праздник скорби и радости. Я рада, что у нас еще есть возможность услышать из первых уст истории от ветеранов и передать их нашим детям. Спасибо героям за мирное небо над нашими головами, за то, что мы живем без ужаса войны, боли и страха», — написала к видео Барановская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 9 Май 2020 в 4:39 PDT

Знаменитость отметила, что в этом году в связи с пандемией коронавируса жители страну не смогут вживую наблюдать торжества по случаю 9 мая. Но это не помешает главному: помнить и гордиться подвигом предков, считает Юлия. Подписчикам от имени семьи она пожелала гармонии в душе, счастья, улыбок и благополучия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы.