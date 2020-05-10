Телеведущая с семьей приняла участие в акции «Окна Победы» и исполнила с ними гимн праздника.

Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Тема:
День Победы

Свое поздравление с 75-летним юбилеем окончания Великой Отечественной войны подготовила Юлия Барановская. Телеведущая записала видео для Instagram вместе с тремя детьми — Яной, Арсением и Артемом. На нем все четверо хором исполняют гимн праздника — «День Победы», сидя на подоконнике. Позади них стекла большого окна украшены символикой 9 мая и детскими рисунками. Семья приняла участие во всероссийской акции «Окна Победы».

«Самый главный праздник нашей страны, праздник со слезами на глазах, праздник скорби и радости. Я рада, что у нас еще есть возможность услышать из первых уст истории от ветеранов и передать их нашим детям. Спасибо героям за мирное небо над нашими головами, за то, что мы живем без ужаса войны, боли и страха», — написала к видео Барановская.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Знаменитость отметила, что в этом году в связи с пандемией коронавируса жители страну не смогут вживую наблюдать торжества по случаю 9 мая. Но это не помешает главному: помнить и гордиться подвигом предков, считает Юлия. Подписчикам от имени семьи она пожелала гармонии в душе, счастья, улыбок и благополучия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы.

Тема:
День Победы
10 мая
Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
10 мая
Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ
10 мая
«Был самым светлым и добрым»: Водянова рассказала о своем героическом дедушке
10 мая
Объединяющий День Победы: Автопробег в Киеве и акции памяти в Берлине
10 мая
В Facebook объяснили удаление снимков со знаменем Победы над Рейхстагом
10 мая
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге
10 мая
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Москве
10 мая
Минобороны опубликовало редкие снимки полководцев Победы в финальный этап войны
9 мая
Видео: Африканские выпускники РУДН исполнили легендарную «Смуглянку»
9 мая
«Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы

Читайте также

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая

Последние новости

2:01
Один человек погиб в массовом ДТП на севере Петербурга
1:51
«Фантастика!» — 82-летний Энтони Хопкинс «зажег» под трек рэпера Дрейка
1:42
«Шедеврально»: Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть
1:31
Производство нового поколения AirPods отменено из-за коронавируса
1:20
Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
1:09
Названо самое опасное свойство коронавируса

Сейчас читают

Беглов продлил ограничения в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок