Каким был праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в городах России

Праздничный салют завершил День Победы. В Москве 30 залпов прогремели из 18 артиллерийских орудий времен войны. Одновременно десять тысяч фейерверков раскрасили московское небо в цвета российского флага.

Огненные каскады было хорошо видно из окон и с балконов жилых домов. Одновременно проводилась всероссийская акция «Свет Победы». Люди светили в окна фонариками, свечами, зажигалками. В Парке Победы на Поклонной горе патрульные автомобили полиции выстроились в виде цифры «75», включив проблесковые маячки.

В Петербурге впервые вспышки озаряли небо не над Невой. Фейерверк устроили в Московском парке Победы. А у стен Петропавловской крепости прогремел артиллерийский салют.

Праздничные залпы звучали по всей стране. На Камчатке и в Дагестане. В Хабаровске, Екатеринбурге, Красноярске, Магадане. Последним Великой Победе салютовал Калининград.

Ранее 5-tv.ru показывал, каким был праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге. Первый залп со стен Петропавловской крепости дал ветеран Великой Отечественной войны.