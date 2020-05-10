Каким был праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в городах России
9 мая ночное небо над городами страны раскрасили яркие, разноцветные залпы.
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Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Праздничный салют завершил День Победы. В Москве 30 залпов прогремели из 18 артиллерийских орудий времен войны. Одновременно десять тысяч фейерверков раскрасили московское небо в цвета российского флага.
Огненные каскады было хорошо видно из окон и с балконов жилых домов. Одновременно проводилась всероссийская акция «Свет Победы». Люди светили в окна фонариками, свечами, зажигалками. В Парке Победы на Поклонной горе патрульные автомобили полиции выстроились в виде цифры «75», включив проблесковые маячки.
В Петербурге впервые вспышки озаряли небо не над Невой. Фейерверк устроили в Московском парке Победы. А у стен Петропавловской крепости прогремел артиллерийский салют.
Праздничные залпы звучали по всей стране. На Камчатке и в Дагестане. В Хабаровске, Екатеринбурге, Красноярске, Магадане. Последним Великой Победе салютовал Калининград.
Ранее 5-tv.ru показывал, каким был праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге. Первый залп со стен Петропавловской крепости дал ветеран Великой Отечественной войны.
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