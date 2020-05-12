Популярная российская певица Ольга Бузова решила покорить подписчиков в Instagram «честным» фото без ретуши. Исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в откровенном черном боди. На фотографии хейтеры разглядели незначительный недостаток во внешности поп-дивы и устроили настоящий переполох. По их мнению, звезда — обладательница отнюдь не идеальной кожи на бедрах.

«Ужас ноги»;

«Прыщавая Изольда»;

«Какая кожа на бедрах…», — написали фолловеры.

Instagram @buzova86

Однако большинство поклонников не обратили внимания на незначительные недостатки во внешности Ольги Бузовой. Фанаты восхитились идеальной фигурой кумира и оставили в комментариях множество комплиментов.

«Шикарная!»

«Красотка!» — заявили пользователи соцсети.

«Дни.ру» пишут, что в публикации Ольга Бузова рекламировала товар некоего бутика. Издание отмечает, что в аккаунте магазина идентичная фотография певицы опубликована будучи отретушированной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова напомнила фанатам, какой была в 2016 году.