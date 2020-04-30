Ольга Бузова выложила в Instagram фото, где предстала с короткой стрижкой — светлыми волосами с розовым оттенком.

«Май. 2016 год. Помните меня такой?» — поинтересовалась звезда.

Instagram @buzova86

Подписчики сначала подумали, что Бузова снова сменила имидж и отметили, что ей идет такой образ. Многие посчитали, что Ольге снова стоит перекраситься в блондинку.

«Очень идет вам блонд»;

«Оу, неожиданно. Не помню, но это круто! Особенно для 2016 года»;

«Очень круто. Надо и сейчас так сделать», — написали фанаты.

Эксперименты с внешностью для Бузовой привычное дело. Во время отношений с Дмитрием Тарасовым она была блондинкой с длинными волосами, после развода с футболистом она сделала каре. Даже за последние годы певица не раз меняла прическу. Еще недавно у Ольги были наращенный волосы, а оказавшись в самоизоляции, девушка сначала отрезала локоны по плечи, а потом на спор с Гусейном Гасановым сделала себе короткую стрижку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова хочет стать мамой.