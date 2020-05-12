В некоторых регионах РФ ожидается дефицит осадков, который может привести к засухе.

В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето 2020 года

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
Погода

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что предстоящее лето будет «теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания».

В июне среднестатистическая месячная температура может быть выше нормы на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в республике Тыва, а также на севере Уральского и Сибирского округов.

В европейской части страны, в частности в столице, температурный режим будет в пределах климатической нормы.

Возможный дефицит осадков ожидается на западе Центрального и Северо-Западного округов. А вот на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа, наоборот, прогнозируется выпадение обильных осадков.

В июле средняя температура воздуха будет выше нормы в Хабаровском крае и на Камчатке. В этот период на юго-западе Сибирского федерального округа ожидаются сильные дожди. При этом на востоке Северо-Западного округа, в Приволжском округе, на западе Уральского округа возможен дефицит осадков.

В августе средняя температура воздуха будет выше нормы в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки, а также на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов.

В Московской области в этот период ожидается дефицит осадков, который может вызвать засушливость в регионе. В Приморском крае и на юге Хабаровского края, наоборот, прогнозируют сильные дожди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи.

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