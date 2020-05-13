Еще два спецборта с российскими военными вернулись из Италии

Миссия по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом гражданам этой средиземноморской страны длилась полтора месяца и завершилась 7 мая.

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Фото, видео: ТАСС / TIZIANO MANZONI, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Восьмой самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ прибыл из Италии на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Минувшей ночью в Россию из Италии прилетели два спецборта Минобороны. Они доставили на родину российских военнослужащих и технику.

В Италии наши военные медики лечили больных коронавирусом. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты помогали итальянским военным дезинфицировать пансионаты для пожилых и другие социальные объекты на севере страны. Миссия длилась полтора месяца и завершилась 7 мая. С тех пор самолеты Минобороны совершили восемь обратных рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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