Жесткую оценку фильму про Победу сначала дал блогер BadComedian, а затем и его коллега, переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. Они считают, что картина оскорбляет победителей ВОВ.

Российское военно-историческое общество ответило на критику фильма «На Париж»

Фото: Кадр из кинофильма "На Париж" 2018 год

Тема:
День Победы

Сценарий фильма «На Париж» соответствуют исторической правде, несмотря на полуфантастический сюжет. Об этом говорится в комментарии Российского военно-исторического общества (РВИО), которое ранее положительно оценило сценарий картины.

«РВИО в рамках своей компетенции оценивало сценарий фильма „На Париж“ на предмет исторической достоверности. Несмотря на полуфантастический сюжет (что бывает с военным кино), в сценарии передан дух времени, первых дней после Победы, фактура и детали соответствуют исторической правде, исторически достоверны», — говорится в сообщении общества.

Там же отмечается, что создателям фильма удалось точно передать атмосферу первых послевоенных дней.

«Победный, праздничный дух, „пир победителей“, ощущение, что для наших воинов нет ничего невозможного. Такие мастера советского и российского кино, как ушедший от нас артист и режиссер Станислав Сергеевич Говорухин (автор сценария фильма „На Париж“ — Прим. ред.), прекрасно умели создавать атмосферу эпохи, избегая повторов и штампов», — добавили в РВИО.

Право на оценку художественной ценности фильма, а также его место среди других произведений члены общества предоставили критикам, историкам кино и знатокам художественного жанра.

Как сообщал 5-tv.ru, премьера фильма «На Париж» состоялась 9 мая 2019 года. Ровно через год обзор на него выпустил популярный российский блогер BadComedian. Он жестко раскритиковал комедию за то, что на всем ее протяжении главные герои пьянствуют и ходят по проституткам. Блогер отметил, что в фильме много ненужных постельных сцен и пошлого юмора, а показанные герои очерняют образ победителей.

С BadComedian согласился его коллега и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. В эксклюзивном видеокомментарии 5-tv.ru он назвал фильм «На Париж» «дрянью» и «помоями».

Тема:
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