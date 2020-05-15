«Заграничная поездка» Бузовой закончилась ушибом «пятой точки» — забавное видео
Артистка рассмешила подписчиков и запустила для них челлендж на тему отдыха в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Забавную альтернативу заграничному отпуску, не покидая пределов московского дома, придумала Ольга Бузова.
В кадре певица и телеведущая с чемоданом в руках едет по беговой дорожке как по траволатору. На ней фиолетовое пальто, туфли под цвет и солнечные очки. Чемоданчик падает девушке в руки, словно с ленты металлоискателя в аэропорту. После этого она открывает двери «в лето». Бузова оказывается на крыше в купальнике, шляпе и парео. Там она загорает на лежаке, заказывает невидимому официанту апельсиновый сок и наслаждается напитком.
Ролик заканчивается тем, что Ольга пытается нырнуть в бассейн. Вместо большого стационарного перед ней оказывается надувной. Артистка поскальзывается и падает на дно, ударяясь копчиком. Звучавшая за кадром музыка внезапно обрывается. Зрители слышат крик Бузовой и нецензурную лексику постановщиков видео. Как объяснила автор поста, от дальнейших дублей команда отказалась.
Смешным видео Бузова положила начало челленджу на тему отдыха в 2020 году для находящихся в самоизоляции и обещала призы создателям наиболее удачных роликов.
«Оля, какая же ты клеевая! Люблю тебя!»
«Да, так и будет у нас в России»;
«Это мой отдых вне карантина»;
«У вас еще шикарный отпуск, я вам скажу»;
«Оля — топчик! Лучшая», — отозвались в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию коронавируса.
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