Забавную альтернативу заграничному отпуску, не покидая пределов московского дома, придумала Ольга Бузова.

В кадре певица и телеведущая с чемоданом в руках едет по беговой дорожке как по траволатору. На ней фиолетовое пальто, туфли под цвет и солнечные очки. Чемоданчик падает девушке в руки, словно с ленты металлоискателя в аэропорту. После этого она открывает двери «в лето». Бузова оказывается на крыше в купальнике, шляпе и парео. Там она загорает на лежаке, заказывает невидимому официанту апельсиновый сок и наслаждается напитком.

Instagram @buzova86

Ролик заканчивается тем, что Ольга пытается нырнуть в бассейн. Вместо большого стационарного перед ней оказывается надувной. Артистка поскальзывается и падает на дно, ударяясь копчиком. Звучавшая за кадром музыка внезапно обрывается. Зрители слышат крик Бузовой и нецензурную лексику постановщиков видео. Как объяснила автор поста, от дальнейших дублей команда отказалась.

Смешным видео Бузова положила начало челленджу на тему отдыха в 2020 году для находящихся в самоизоляции и обещала призы создателям наиболее удачных роликов.

«Оля, какая же ты клеевая! Люблю тебя!»

«Да, так и будет у нас в России»;

«Это мой отдых вне карантина»;

«У вас еще шикарный отпуск, я вам скажу»;

«Оля — топчик! Лучшая», — отозвались в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию коронавируса.