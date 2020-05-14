Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
Мать поп-звезды занимает должность заместителя главного врача одной из стоматологических клиник в Санкт-Петербурге.
Фото: Instagram @buzova86
Мать известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой работает врачом-стоматологом. Она занимает должность заместителя главного врача одной из клиник в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что деятельность многих организаций из-за COVID-19 была приостановлена, стоматологическая больница продолжала принимать пациентов по острой боли. О том — каково это работать в период пандемии и существует ли страх заразиться коронавирусом — Ирина Бузова рассказала в интервью KP.RU.
«Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки. Также выдаем всем бахилы, перчатки — только после этого человек может зайти в кабинет к доктору. <…> И раньше ведь был риск заразиться — пациенты разные бывают: и с ВИЧ, и с гепатитом. Мы надеемся, что у нас никто не заболеет», — призналась мать звезды.
Она отметила, что сейчас стало тяжелее работать именно из-за психологических факторов: чувствуется стресс, пугает неопределенность от того, когда эпидемия закончится и можно будет вернуться к привычному ритму жизни.
«Это гораздо сложнее переноситься. Сама неизвестность тяжелее. Скучаем по обычной работе. Еще по дочери скучаю, с которой пока не могу повидаться. Но мы постоянно на связи с Ольгой, она интересуется, что на работе, как я себя чувствую. Я успокаиваю ее, мол, не в красной зоне работаю. Да и пациентов очень мало стало, так как мы принимаем только людей с острой болью», — отметила Ирина Бузова.
Женина призналась, что постоянно находится на связи со своей дочерью, которая тоже частично продолжает работать — например, на съемках «Дома-2» — но при этом соблюдает все профилактические меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова хочет стать мамой.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 14 мая
- Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой и отношение к ее новому жениху
- 12 мая
- «Мужик сказал — мужик сделал»: Давид Манукян сделал тату с именем Бузовой
- 12 мая
- «Не ожидала от вас такое»: Успенскую затравили за любовь к «Дому-2»
- 12 мая
- Бузову жестко раскритиковали за откровенное фото без ретуши
- 10 мая
- Фанаты назвали фотосессию Бузовой в День Победы «кощунственной»
- 9 мая
- Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
- 9 мая
- «Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
- 4 мая
- Давид Манукян предложил Бузовой прекратить отношения
- 30 апр
- Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
- 30 апр
- Вот это мотивация! Сестра Бузовой показала себя с пухлыми щечками 10 лет назад
Читайте также
57%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?