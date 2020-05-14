Мать известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой работает врачом-стоматологом. Она занимает должность заместителя главного врача одной из клиник в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что деятельность многих организаций из-за COVID-19 была приостановлена, стоматологическая больница продолжала принимать пациентов по острой боли. О том — каково это работать в период пандемии и существует ли страх заразиться коронавирусом — Ирина Бузова рассказала в интервью KP.RU.

«Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки. Также выдаем всем бахилы, перчатки — только после этого человек может зайти в кабинет к доктору. <…> И раньше ведь был риск заразиться — пациенты разные бывают: и с ВИЧ, и с гепатитом. Мы надеемся, что у нас никто не заболеет», — призналась мать звезды.

Она отметила, что сейчас стало тяжелее работать именно из-за психологических факторов: чувствуется стресс, пугает неопределенность от того, когда эпидемия закончится и можно будет вернуться к привычному ритму жизни.

«Это гораздо сложнее переноситься. Сама неизвестность тяжелее. Скучаем по обычной работе. Еще по дочери скучаю, с которой пока не могу повидаться. Но мы постоянно на связи с Ольгой, она интересуется, что на работе, как я себя чувствую. Я успокаиваю ее, мол, не в красной зоне работаю. Да и пациентов очень мало стало, так как мы принимаем только людей с острой болью», — отметила Ирина Бузова.

Женина призналась, что постоянно находится на связи со своей дочерью, которая тоже частично продолжает работать — например, на съемках «Дома-2» — но при этом соблюдает все профилактические меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова хочет стать мамой.

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