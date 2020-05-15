В столице республики Абакане повреждены линии электропередачи, повалены десятки деревьев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

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Погода

В Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Утром на регион обрушился ураганный ветер. В столице республики Абакане повреждены линии электропередачи, повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.

Спасатели призывают жителей без крайней необходимости не выходить из дома, а на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов.

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