Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра объявлено в Хакасии
В столице республики Абакане повреждены линии электропередачи, повалены десятки деревьев.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru
В Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Утром на регион обрушился ураганный ветер. В столице республики Абакане повреждены линии электропередачи, повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.
Спасатели призывают жителей без крайней необходимости не выходить из дома, а на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других конструкций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов.
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