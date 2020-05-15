Когда возобновится чемпионат России по футболу? — решение исполкома РФС
В настоящее время обсуждается регламент начала тренировок и проведения матчей.
Фото: ТАСС / Матыцин Валерий
Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении чемпионата РФ по футболу с 21 июня, сообщает ТАСС. Отмечается, что в настоящее время идет обсуждение регламента начала тренировок и проведения матчей.
Оставшиеся игры сезона — 2019/2020 Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без зрителей на трибунах в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Помимо прочего, в регламент турнира будет внесено изменение, дающее право главным тренерам клубов проводить пять замен в ходе одной встречи.
Сезон чемпионата России по футболу завершится 22 июля. Матчи четырех туров пройдут в середине недели.
Розыгрыш Кубка России будет возобновлен также с 21 июня. Проведение финала запланировано на 25 июля.
17 марта 2020 года бюро исполкома РФС приостановило соревнования до 31 мая из пандемии COVID-19 в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Семиным.
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