Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении чемпионата РФ по футболу с 21 июня, сообщает ТАСС. Отмечается, что в настоящее время идет обсуждение регламента начала тренировок и проведения матчей.

Оставшиеся игры сезона — 2019/2020 Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без зрителей на трибунах в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Помимо прочего, в регламент турнира будет внесено изменение, дающее право главным тренерам клубов проводить пять замен в ходе одной встречи.

Сезон чемпионата России по футболу завершится 22 июля. Матчи четырех туров пройдут в середине недели.

Розыгрыш Кубка России будет возобновлен также с 21 июня. Проведение финала запланировано на 25 июля.

17 марта 2020 года бюро исполкома РФС приостановило соревнования до 31 мая из пандемии COVID-19 в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Семиным.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112