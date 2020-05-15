Лавров: Прежней свободы общения в мире после пандемии уже не будет
По мнению министра иностранных дел России, после снятия введенных из-за коронавируса ограничений восстановление мировых связей будет проходить очень медленно.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Прежней свободы общения в мире уже не будет даже после появления вакцины против COVID-19 и отмены введенных из-за пандемии ограничений. Останутся меры, основанные на нынешней ситуации. Такое мнение высказал в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Подавляющее большинство аналитиков сходится в том, что, даже когда полностью будут сняты все угрозы, <…> все ограничения будут сняты, все вакцины будут одобрены, <…> тем не менее такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — приводит агентство слова Лаврова.
По мнению главы МИД РФ, восстановление мировых связей будет постепенным и растянется на длительное время. Для обеспечения безопасности будут предприниматься перестраховочные меры, в частности, на транспорте — в поездах и самолетах. Тем не менее, по мнению Лаврова, жесткими они не будут.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Лавров констатировал, что попытки некоторых стран отгородиться за «национальными заборами» от мировых проблем, вызванных распространением коронавируса, провалились и заявил о необходимости объединить усилия для борьбы с угрозой.
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