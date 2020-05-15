«Поймали мое сердечко?» — Бузова открыла VK Fest 2020 и спела «Мандаринку» с DAVA
Певица уже не первый год выступает на фестивале, который в этот раз прошел в онлайн-формате.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова в очередной раз выступила на VK Fest. Однако в этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме. Выступление певицы смотрели более ста тысяч зрителей.
После концерта артистка выложила пост в своем профиле в Instagram, где поинтересовалась у подписчиков — понравилось ли им выступление и какие эмоции они испытали.
«VK Fest 2020. Done. Который год подряд, открываю главный музыкальный фестиваль VK FEST. Для меня — огромное счастье выступать для вас. Ну что, мои хорошие, пишите Ваши впечатления, кто смотрел мое выступление? Поймали мое сердечко?» — написала певица.
Ольга Бузова одна из немногих исполнительниц, кто очень серьезно подошел к выступлению, даже несмотря на самоизоляцию. Певица сделала все возможное, чтобы у зрителей было ощущение, что они присутствуют на реальном концерте. Артистка в ярком образе выступала на сцене со спецэффектами и подтанцовкой.
Бузова также спела песню «Мандаринка» вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Певица отметила, что сегодня у нее личный праздник — ровно 16 лет назад она впервые появилась на телеэкранах.
Фанаты отметили, что выступление Ольги Бузовой было бомбическим, и они получили огромное удовольствие от концерта.
«Кааааааааайф. 10000000000000000% самая лучшая»;
«Наш кайф навсегда»;
«Как всегда на высоте»;
«Я смотрела! Разрыв! Офигенно! Обалденно»;
«Это было офигенно. Спасибо вам, Оля!!!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020.
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