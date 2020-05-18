В Петербурге ожидается потепление и дожди

Теплая погода и дожди ожидаются в ближайшие дни в Петербурге. По данным синоптиков, температурный фон в городе на Неве до сих пор на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, 18 мая ситуация в Северной столице оказалась под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого находится на Вологодской областью.

В течение дни ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами будут идти дожди. Воздух прогреется до +8…+10 градусов. В Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер северо-западный от пяти до десяти метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в Петербурге ниже нормы — 755 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие два-три дня погода существенно не изменится. С 22 мая осадки должны прекратиться и температура воздуха начнет расти. По предварительным данным, 25 мая ожидается уже +15 градусов.

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