Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 мая

Погибшие и пострадавшие на 18 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 991 211 человека. Болезнь унесла жизни 325 215 человек. Выздоровели 1 963 485 пациентов.

Ситуация в России

В Дагестане организована масштабная дезинфекция социальных объектов. На помощь местным спасателям выдвинулись отряды МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска. Это 140 человек личного состава и 26 единиц техники. Кроме того в республике будет построен инфекционный центр для больных с COVID-19 на 200 койко-мест по типовому проекту Минобороны. Тем временем из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом на полный карантин закрыли родовое село Хабиба Нурмагомедова — Сильди. Блокированы все въезды и выезды.

В Москве не исключено ослабление ограничительных мер уже в ближайшее время. Но, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в первую очередь это коснется оказания плановой медицинской помощи. При этом отметил — ситуация с COVID-19 по прежнему далека от идеальной, поэтому говорить о скором открытии салонов красоты и тому подобных заведений еще рано.

Тем временем, в Совете Федерации предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемий. По мнению сенаторов, это необходимая мера, которая обеспечит врачебному персоналу и их семьям гарантированную поддержку, если работник пострадает во время исполнения служебных обязанностей. Проект закона рекомендовано разработать Минздраву.

Ситуация в мире

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к пяти миллионам. Жертв уже больше 325 тысяч. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. COVID-19 диагностирован у более чем полутора миллионов американцев. В связи с этим повсеместно ужесточаются меры безопасности. Так, командование ВМС отдало распоряжение экипажам кораблей открывать огонь на поражение, если другие суда приблизятся ближе, чем на 100 метров в любой точке планеты.

Ну а в Европе тем временем ситуация напротив улучшается. В Нидерландах с 1 июня откроются кинотеатры, музеи, театры и рестораны. Но при условии, что в помещении будут находиться не больше 30 человек. Также власти напоминают населению о необходимости носить маски и чаще мыть руки.

Тем временем, на Украине назвали предполагаемую дату выхода из карантина — 22 июня. Правда, по мнению главного санитарного врача страны, если случаев заболевания станет меньше, то ограничения могут снять и раньше срока.

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